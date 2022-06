POL-OB: #Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots) - Beim Warten auf den Bus beobachteten Zeugen am Dienstagabend (21.06.) einen Radfahrer, der offensichtlich alkoholisiert unterwegs war. In Schlangenlinien fuhr er die Bebelstraße in Richtung Heiderhöfen entlang, bevor er dann plötzlich mit dem Lenker des Fahrrads gegen den linken Rückspiegel eines dort geparkten Fahrzeugs stieß. Durch den Zusammenstoß fiel er über den Fahrradlenker und verletzte ...

