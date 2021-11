Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 2 x Raub-Kripo sucht Zeugen + Exhibitionist + Wildes Plakatieren + Übelkeit nach Genuss von Halloweengaben + Fahrraddiebstahl scheitert am Schloss + Unfallfluchten u.a.

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Raub in der Sommerbadstraße - Kripo sucht Zeugen

Nach einem Raub in der Sommerbadstraße nahe dem Adolf-Reichwein-Steg am Dienstagabend (02. November), gegen 20.15 Uhr, sucht die Kripo Marburg nach Zeugen. Das 32 Jahre alte Opfer erlitt bei der Tat offenbar einen Nasenbeinbruch und musste ins Krankenhaus. Nach ersten Informationen schlug ein Mann aus einer Gruppe von mindestens fünf Personen mit mehreren Fausthieben auf sein Opfer ein. Die übrigen Begleiter verhielten sich dabei passiv. Mit den erbeuteten 50 Euro flüchteten schließlich alle zu Fuß Richtung Mensa. Eine Passantin hatte das Opfer mit blutender Nase bemerkt und die Polizei informiert. Die Fahndung nach der geflohenen Gruppe blieb erfolglos. Es soll sich um dunkel gekleidete fünf bis sechs Jugendliche (15 bis 17 Jahre), wohl ausländischer Herkunft handeln. Wer hat die Gruppe zur Tatzeit gesehen? Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Raub auf dem Bahnhofsplatz - Kripo sucht Zeugen

Am Dienstag, 02. November, um kurz vor 14 Uhr erlitt ein 20 Jahre alter eritreischer Asylbewerber eine Schnittverletzung an der Hand. Nach den Angaben des alkoholisierten Opfers verließ er den Bahnhof und ging in Richtung der Straße Im Hattenrod, als ihn mindestens vier Männer aufhielten. Einer davon sprach ihn an, bedrohte ihn mit einem Klappmesser und forderte Geld und Handy. Letztendlich flüchteten die vier Männer mit erbeuteten 50 Euro. Wie es genau zur Verletzung an der Hand des Opfers kam, steht nicht fest. Die umfangreichen Maßnahmen und die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der 20-Jährige vermutet eine afghanische Herkunft der Geflüchteten. Er konnte lediglich einen beschreiben. Dabei handelt es sich um einen 1,80 Meter großen Mann mit schulterlangen, dunklen Haaren und unauffälliger Statur. Er trug insgesamt dunkle Kleidung mit schwarzer Jacke und weißen Schuhen. Wer hat das Aufeinandertreffen auf dem Bahnhofsvorplatz des Neustädter Bahnhofs am Dienstag, 02. November, gegen 13.50 Uhr, gesehen? Wer kann Angaben zum Tatablauf sagen und die beteiligten Personen näher beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Exhibitionist auf dem Radweg

Am Dienstag, 02. November, entblößte sich ein Mann vor einer jungen Radfahrerin. Der Exhibitionist zeigte sich auf dem Radweg entlang der Bahnhofstraße nahe der Unterführung am Hauptbahnhof. Der Vorfall war zwischen 14.30 und 15 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer war zu dieser Zeit noch auf er Bahnhofstraße/ auf dem Radweg oder in unmittelbarer Nähe? Wem ist der Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweis geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Die 21 Jahre junge Radfahrerin beschrieb den Mann wie folgt: - zwischen. 30 und 40 Jahre alt - dunkelblonde, kurze, glatte an den Seiten etwas kürzere Haare - ca. 180cm groß - mitteleuropäisches Aussehen - blaue oder grüne Augen - dickliche Statur, aber auch nicht übergewichtig - lange schwarze Rad-Hose - Rad-Hemd (blau) - trug einen Fahrradhelm und hatte ein Rennrad dabei - er führte außerdem einen schwarzen Rucksack mit sich

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Wildes Plakatieren

In der Nacht zum Mittwoch, 03. November, klebten Unbekannte im Barfüßertor zwei Plakate auf einen gelben Müllcontainer. Die Feuchtigkeit des benutzten Klebers, vermutlich Tapetenkleister, bzw. die Tatsache, dass die Plakate noch völlig aufgeweicht waren, lässt den Schluss zu, dass die Tatzeit vermutlich nicht lange vor der Sichtung der Plakate um 00.15 Uhr war. Die Plakate enthielten Titulierungen von bestimmten Personen. Die Strafbarkeit wird derzeit geprüft. In der näheren Umgebung fand die Polizei in der Nacht keine weiteren Plakate. Wer hat das Plakatieren beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Übelkeit nach Genuss von Halloweengaben

Am Samstagabend, 31. Oktober) zogen zwei Kinder durch die Haartsiedlung und verlangten nach dem Halloweenbrauch "Süßes oder Saures". Die Kinder sammelten allerlei Süßwaren zusammen, teilten sie auf und nahmen sie mit Heim. Genau von diesen Mitbringseln aß eine Kindesmutter am 01, November, etwas gegen 23 Uhr. Der Frau wurde schlecht und sie musste sich nur knapp drei Stunden später übergeben. In der zurückliegenden Überlegung, woher die Reaktion stammt, kam man nach dem Ausschluss anderer Ursachen auf den Genuss der Süßware. Bei der Überprüfung stellten die Eltern dann fest, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum der gegessenen Mini-Gebäck-Kugeln nach italienischem Rezept bereit am 08. Oktober 2020, also seit mehr als einem Jahr, abgelaufen war. Ob die sammelnden Kinder z.B. unterwegs bereits davon aßen, ist nicht bekannt. Zumindest die beiden Kinder der betroffenen Mutter zeigten keine gleichartigen Symptome. Aufgrund des geschilderten Vorfalls warnt die Polizei vor dem ungeprüften Genuss von Lebensmitteln mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum.

Biedenkopf - BMW touchiert

Am Montag (1. November) zwischen 19.00 und 20.30 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer den am Straßenrad der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellten schwarzen 3-er BMW. Durch die Kollision entstand zumindest am Außenspiegel des BMW ein Schaden in Höhe von 150 Euro entstand. Hinweise an die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Weimar - Straßensperre nach Unfall mit Wildschweinrotte

Bei einem Wildunfall blieben die beteiligten Fahrer eines Lastwagens und eines Autos zwar unverletzt, jedoch starben gut ein Dutzend Tiere der querenden Wildschweinrotte. Wegen des Unfalls und der dadurch notwendigen Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße 255 zwischen Oberweimar und Wenkbach etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag, 02. November, um 03.47 Uhr. Beide Fahrer (52 und 47 Jahre) konnten auf dem Weg nach Marburg die Kollision mit den Tieren nicht mehr verhindern. Die Feuerwehr Oberweimar übernahm die Straßenreinigung.

Marburg - Stabiles Schloss verhindert Diebstahl eines E-Bike

Ein sicheres Fahrradschloss verhinderte den Diebstahl eines schwarzen Damen E-Bikes. Das Schloss trotzte den Hebelversuchen, sodass der Dieb das Rad letztlich stehen ließ. Der versuchte Fahrraddiebstahl war zwischen 13 Uhr am Freitag (29.Oktober) und 08.30 Uhr am Dienstag, 02. November. Das Damenrad, ein Prophete Hansa, stand zu dieser Zeit vor dem Anwesen Cappeler Straße 17 und war neben dem Felgenringschloss zusätzlich mit einem Stahlkabelschloss gesichert. Der Täter versuchte mit einem Sattel samt Sattelstütze das Kabelschloss "aufzudrehen", scheiterte und ließ Rad und sein Hebelwerkzeug zurück. Vermutlich handelt es sich bei dem Sattel ebenfalls um Diebesgut. Das Schloss ist vermutlich irreparabel beschädigt. Der Sachschaden Am Fahrrad steht noch nicht fest. Neben dem Schutzblech sind möglicherweise auch noch der Reifen und die Felge beschädigt. Bei dem zurückgelassenen Fahrradsattel handelt es sich um einen hinten mit Federn ausgestattetes Modell. Der Sattel selbst war mit einer gelben Regenhaube gegen Nässe geschützt. Die Stattelstütze ist silbern. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise. Wer hat das hantieren an dem Fahrrad bemerkt? Wer kann Hinweise zur Herkunft des als Hebelwerkzeug benutzten Sattels geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstag (02. November), um 21.45 Uhr, zog die Polizei einen 56 Jahre alten Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Stadtallendorf aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle ergaben isch deutliche Hinweise auf einen Drogeneinfluss. Der Drogenvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Opiate. Die Polizei veranlasste die Blutabnahme und verhinderte die Weiterfahrt durch die Sicherstellung des Autoschlüssels.

Martin Ahlich

