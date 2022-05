Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressesofortmeldung zu tödlichem Verkehrsunfall

Daun (ots)

Am 25.05.2022 gegen 10:36 Uhr befuhr eine 52-jährige Fahrradfahrerin aus dem Bereich der VG Daun von der Gartenstraße in Daun kommend den Radweg in Richtung des Hotzendrees.

Hier kam sie im Bereich einer Gefällstrecke aus bisher unbekannten Gründen mit ihrem Fahrrad zu Fall und stürzte auf den asphaltierten Radweg.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte musste die Radfahrerin, welche nicht mit einem Radfahrhelm ausgestattet war, bereits reanimiert werden. Die Fahrerin verstarb letztlich an der Unfallstelle.

Weitere Angaben zum Unfallhergang sind Gegenstand der aktuellen polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, so dass gebeten werden darf, von weiteren Anfragen abzusehen.

