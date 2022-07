Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Führerschein weg

Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall.

Ulm (ots)

Am Samstag versuchte gegen zehn Uhr ein Lkw-Fahrer auf einem öffentlich zugänglichen Firmengelände in Robert-Bosch-Straße in Herbrechtingen mit seinem Lkw zu rangieren. Hierbei steifte er einen geparkten Anhänger. Ein Zeuge hatte den Vorgang beobachtet und den Fahrer darauf angesprochen. Da Alkoholgeruch in der Luft lag, verständigte der Zeuge die Polizei. Die Beamten staunten nicht schlecht, als ein beim Fahrer durchgeführter Alco-Test einen Wert knapp unterhalb 3 Promille ergab. Der 45-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Führerschein des Kraftfahrers wurde beschlagnahmt. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen die Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro angeordnet. Am beschädigten Anhänger entstand ca. 1500 Euro Schaden.

