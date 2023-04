Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfall; Einbruch

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Brand in Mehrfamilienhaus

Im bewohnten Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße ist am Dienstagmorgen aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten kurz nach 8.30 Uhr aus, nachdem der Brand gemeldet worden war. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten die Flammen von einem der Dachgeschossräume bereits auf den Flur übergegriffen. Erste Löschversuche eines Bewohners waren erfolglos verlaufen. Die Feuerwehr löschte die Flammen schließlich ab. Fünf im Haus lebende Personen wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf circa 200.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mr)

Aichtal (ES): Wohnwagen verloren

Ein nicht korrekt angehängter Wohnwagen ist ursächlich für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, in der Max-Eyth-Straße. Der 37 Jahre alte Lenker eines Peugeot Transporters hatte zuvor einen Wohnwagen an sein Zugfahrzeug angehängt, sich aber offenbar nicht vergewissert, ob der Sicherungsbolzen eingerastet war. Beim folgenden Abbiegevorgang des Gespanns von der Gutenbergstraße nach links in die Max-Eyth-Straße löste sich der Wohnwagen und prallte zunächst gegen zwei hintereinander am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw und anschließend auch noch auf den Transporter des 37-Jährigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 21.000 Euro. (gj)

Bodelshausen (TÜ): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In Bodelshausen ist in den vergangenen Tagen ein Krimineller zugange gewesen. In der Zeit zwischen Sonntag, null Uhr, und Montag, 17.30 Uhr, verschaffte sich vermutlich ein und derselbe Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus im Amselweg sowie einem Bürogebäude in der Steigstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Täter unter anderem mehrere Schlüssel. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Amselwegs oder der Steigstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell