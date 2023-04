Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Brände, Einbrüche, Männer mit Rauschgift erwischt, Arbeitsunfall, Betrunkener Radler

Reutlingen (ots)

Arbeiter schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Mit schweren Verletzungen, die er sich auf einer Baustelle in der Alteburgstraße zugezogen hatte, ist ein Bauarbeiter am Dienstagnachmittag mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Der 32-Jährige war dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge gegen 14.40 Uhr auf ein Gerüst gestiegen und anschließend von diesem etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung musste der Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Pfullingen (RT): Schwelbrand in Fassade

Zum Brand in einem Wohnhaus sind Rettungskräfte von Feuerwehr, DRK und Polizei am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, an den Lindenplatz ausgerückt. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Schwelbrand im Fassadenbereich des 2. Obergeschosses eines Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Um den Brand zu löschen, entfernte die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften im Einsatz war, Teile der Außenfassade, des Balkenwerkes sowie des Fußbodens der betreffenden Wohnung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Bewohner des betroffenen Wohnbereichs, der derzeit nicht mehr nutzbar ist, kamen anderweitig unter. Der Lindenplatz musste für die Einsatzmaßnahmen etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. (gj)

Metzingen (RT): Betrunkener Radfahrer

Einen erheblich betrunkenen Radfahrer mussten Beamte des Polizeireviers Metzingen am späten Dienstagabend in der Ulmer Straße aus dem Verkehr ziehen. Die Beamten kontrollierten dort gegen 23 Uhr einen Pkw, als ihnen der 40-jährige Radfahrer auffiel, der ohne Licht und verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Als die Beamten ihn ansprachen und er abstieg, konnte er nur mit Mühe das Gleichgewicht halten. Außerdem war deutlicher Alkoholgeruch festzustellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von rund eineinhalb Promille, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht. (ak)

Hohenstein (RT): In Wohnhaus eingebrochen

Bargeld hat ein Einbrecher am Dienstagabend im Ortsteil Oberstetten erbeutet. Der bislang unbekannte Täter war in der Zeit von 19.55 Uhr bis 21 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in ein Wohnhaus gelangt. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten fand er etwas Geld, das er mitgehen ließ. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Pfullingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Männer mit Rauschgift erwischt

Zwei Männer sind am Dienstagabend mit Rauschgift von der Polizei erwischt worden. Einer Streife des Polizeireviers Nürtingen fielen gegen 19.30 Uhr die beiden Männer auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses Stadtmitte auf. Als sie diese kontrollieren wollten, warf ein 34-Jähriger eine Zigarettenschachtel weg. In dieser befand sich etwas Marihuana. In der Sporttasche seines 28 Jahre alten Begleiters fanden die Beamten im Anschluss zwei Tüten mit insgesamt etwa 200 Gramm Marihuana, das sie beschlagnahmten. Weiterhin führten beide Männer ein Messer mit sich, die sie ebenfalls abgeben mussten. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie bis zu einem möglichen Strafverfahren auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ms)

Esslingen (ES): Auffahrunfall auf Bundesstraße

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag auf der B10 ereignet. Ein 47-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit einem VW Touran auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs, als er kurz vor der Vogelsangbrücke auf den verkehrsbedingt bremsenden Ford Transit eines 58-Jährigen auffuhr. Dieser wurde durch den Aufprall noch auf den Ford Kuga einer 51-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der VW und der Transit mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro. (rn)

Frickenhausen (ES): Baum in Brand geraten

Zum Brand eines Baums sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag zu einer Bushaltestelle in der Hölzlachstraße ausgerückt. Gegen 16.15 Uhr waren die Einsatzkräfte von einer Zeugin alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Feuerwehrleuten vor Ort kam, löschte den glimmenden Baum rasch ab. Bislang nicht bekannt, aus welchem Grund der Baum zu glimmen begann. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rn)

Filderstadt (ES): Gartenhäuser aufgebrochen

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 14.30 Uhr, sind Unbekannte in mehrere Gartenschuppen im Gewann Hasenäcker in Sielmingen eingebrochen. Wohl über ein Gartentor verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem Gartengrundstück. Im Anschluss hebelten sie die Tür des Gartenhauses auf und entwendeten daraus zwei Ferngläser. Von der Außenwand einer Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück wurden mehrere Holzbretter entfernt. Ob aus dieser etwas gestohlen wurde ist nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Filderstadt (ES): Zusammenstoß zwischen Bus und Pkw (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in der Karlstraße in Bernhausen im Bereich des Busbahnhofs ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Der 58 Jahre alte Lenker eines Linienbusses war gegen 16.45 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der dortigen Busspur in Richtung Aicher Straße unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat 500 einer 42-Jährigen, die mit ihrem Wagen auf dem parallel zur Busspur verlaufenden Fahrstreifen verkehrsbedingt angehalten haben soll. An beiden Fahrzeugen stellten die Beamten Streifschäden in Höhe von zirka 6.000 Euro fest. Zum Unfallhergang liegen unterschiedliche Angaben vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere die Insassen des Linienbusses sowie die wartenden Fahrgäste am Busbahnhof werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Brand von Batterie

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Dienstagnachmittag in die Thomas-Dachser-Straße nach Ergenzingen ausgerückt. Dort hatten kurz nach 15.30 Uhr die Brandmelder einer Firmenhalle ausgelöst, nachdem offenbar beim Wechsel von Gabelstaplerbatterien einer der Akkus in Brand geraten war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften angerückt war, hatten zwei Mitarbeiter die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht. Die Feuerwehr brachte die Batterie ins Freie und kühlte sie dort. Verletzt wurde niemand. Die übrigen Mitarbeiter konnten nach Abschluss der Belüftungsmaßnahmen wieder in die Halle zurückkehren. Den Sachschaden an der Batterie schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. (rn)

Meßstetten (ZAK): Trotz Gegenverkehrs überholt

Ihren Führerschein abgeben musste eine 35-Jährige nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K7143. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Frau gegen 17 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße von Hossingen in Richtung Meßstetten unterwegs. Dabei soll sie einen vorausfahrenden LKW überholt haben. Sowohl der 35 Jahre alte LKW-Fahrer als auch die entgegenkommende, 81 Jahre alte VW Polo-Lenkerin erkannten die Situation und wichen mit ihren Fahrzeugen aus. Dennoch streifte der Golf den Lkw sowie die Seite des hinter dem Polo fahrenden Kia eines 50-Jährigen. Dieser fuhr anschließend noch auf den Polo auf. Auch die 38 Jahre alte Fahrerin eines Ford musste in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 11.500 Euro. Die 35 Jahre alte Golf-Fahrerin musste ihren Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. (rn)

Hechingen (ZAK): Gasleck an Pkw

Ausströmendes Gas an einem Pkw hat am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Grund war ein defektes Überdruckventil an dem mit Autogas betriebenen Dacia einer 42-Jährigen, die ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Gammertinger Straße abgestellt hatte. Durch die Feuerwehr konnte der Gastank kontrolliert entleert werden. Dazu wurde der Parkplatz abgesperrt. Der Pkw wurde später abgeschleppt. (gj)

