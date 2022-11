POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Willich (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 26.11.2022, 11:00 Uhr und Sonntag 27.11.2022, 00:25 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Merkurstraße in Willich ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und entwendeten eine Armbanduhr und Münzgeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Kriminalpolizei Viersen unter der Tel.: 02162-3770 erbeten. /BJ(1150) Rückfragen bitte ...

