Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Wohnungseinbrüche - Kripo ermittelt

Kreis Viersen (ots)

Am 27.11.2022 hat es drei Wohnungseinbrüche im Kreis Viersen gegeben. Gegen 20.15 Uhr wurde eine 75-jährige Kempenerin in ihrem Einfamilienhaus auf ´Pasotratsbenden` in Kempen-Tönisberg durch auffällige Geräusche aus der unteren Etage aufmerksam. Als die Dame nachschauen ging, stellte sie fest, dass das Terrassenfenster geöffnet wurde. Des Weiteren wurde ein Kellerfenster aufgehebelt. Die unbekannten Tatverdächtigen verließen das Haus vermutlich zügig und wurden nicht mehr angetroffen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr gelangten unbekannte Täter vermutlich durch das Aufhebeln einer Terrassentüre in eine Wohnung auf der Fasanenstraße in Nettetal-Lobberich. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Zwischen 19.15 Uhr und 19.35 Uhr hebelten unbekannte Tatverdächtige die Haustüre eines Mehrfamilienhauses auf dem Grenzweg in Willich-Neersen auf und durchsuchten diverse Räume. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten nichts. In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention haben im Rahmen der Kampagne "Riegel vor" viele hilfreiche Tipps zum Thema Wohnungseinbruch auf der Internetseite der Polizei Viersen zusammengestellt: https://viersen.polizei.nrw/artikel/riegel-vor / AM (1151)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell