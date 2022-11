Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 221127 Willich: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 26.11.2022, 15:15 Uhr und Sonntag 27.11.2022, 00:45 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Südstraße in Willich ein. Sie schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Dort durchwühlten sie die Räume und entwendeten diversen Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Feststellungen bitte an die Kripo Viersen unter Tel.: 02162-3770. /BJ(1149)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell