Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 25.11.2022, 13:00 Uhr und Samstag, 26.11.2022, 14:25 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Mörtelsweg in Viersen ein. Hierzu hebelten sie zunächst ein Fenster am Gebäude auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Zur Tatbeute können aktuell keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Kriminalpolizei Viersen unter der Tel.: 02162-3770 erbeten. /tg (1147)

