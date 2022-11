POL-VIE: 221125 Brüggen-Bracht: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen (ots) - Am Freitag, 25.11.2022, um 11:50 Uhr beabsichtigte ein 11jähriger Junge aus Viersen den Fußgängerüberweg des Willy-Brandt-Ringes in Viersen in Richtung Theodor-Heuss-Platz zu überqueren. Als er sich auf dem Fußgängerüberweg befand erfasste ihn eine 64jährige Viersenerin mit ihrem Pkw, die den Willy-Brandt-Ring in Richtung Petersstraße befuhr. Der Junge wurde bei dem Unfall zum Glück nur leicht ...

mehr