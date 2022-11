Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Straße überquert - Radfahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Freitag gegen 06.00 Uhr kam es zu dem Unfall auf der Gladbacher Straße in Viersen. Eine 28-jährige Radfahrerin aus Viersen kam mit ihrem Fahrrad aus einem Park, wollte die Gladbacher Straße überqueren, um in den Seilerwall zu fahren. Hierbei fuhr sie offenbar unvermittelt auf die Straße. Eine 32 Jahre alte Viersenerin, die mir ihrem Pkw in Richtung Innenstadt unterwegs war, bremste und wich aus, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Radfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1143)

