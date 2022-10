Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Radfahrer eiert nachmittags durch Oberhausen Sterkrade - Über 2,4 Promille intus

Oberhausen (ots)

Am 22.10.2022 gegen 16:30 Uhr ist bei einem Radfahrer (48) ein Wert von über 2,4 Promille Alkohol im Blut festgestellt worden.

Ein Zeuge meldete der Polizei einen stark alkoholisierten Radfahrer auf der Teutoburger Straße. Der Mann fuhr anscheinend in Schlangenlinien und war bereits einmal gestürzt. Die Polizeistreife stellte in der Nähe auf der Vestischen Straße einen Mann fest, der auf einem roten Fahrrad unterwegs war. Er eierte in deutlichen Schlangenlinien hin und her und drohte mehrmals zu stürzen. Nachdem er angehalten worden war, lallte er stark und hatte Probleme gerade zu stehen. Beim Gehen torkelte er stark und drohte ständig zu stürzen.

Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 2,4 Promille.

Er gab an, er sei auf dem Weg zu einem Freund und habe ungefähr sechs große Bier kurz vor der Fahrt getrunken. Außerdem fühle er sich noch in der Lage Fahrrad zu fahren.

Das Fahrrad wurde abgestellt, eine Blutprobe entnommen und Anzeige erstattet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell