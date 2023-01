Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Pick-Up verursachte am Sonntagabend einen Unfall in Eppingen und flüchtete im Anschluss. Gegen 21.30 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Roller den Feldweg parallel zur Heilbronner Straße in Fahrtrichtung Eppingen. Als ihm der schwarze Pick-Up entgegenkam, musste der junge Mann mit seinem Kleinkraftrad in den Grünstreifen ausweichen und kam zu Fall. Hierbei entstand an seinem Roller ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Obwohl der Rollerfahrer stürzte, setzte der Fahrer oder die Fahrerin des PKW die Fahrt fort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Eppingen: Audi beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Vermutlich beim Ein - oder Ausparken beschädigte eine bisher unbekannte Person am Samstagmittag einen Audi in Eppingen. Der 58-jährige Besitzer des PKW hatte diesen gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Elsenzstraße abgestellt. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Ein Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier in Eppingen. Eppingen: PKW beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person zwischen Freitag und Samstag mit ihrem PKW in Eppingen. Ein 57-Jähriger hatte seinen Skoda Kodiaq am Freitag gegen 16.30 Uhr in der Hellbergstraße abgestellt. Als er am Samstag, gegen 8.45 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07252 60950, zu melden.

Pfaffenhofen: Mit über 2,7 Promille Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte ein 32-Jähriger mit seinem Fiat am frühen Sonntagmorgen in Pfaffenhofen. Der Mann hatte gegen 2.45 Uhr zunächst beim Ausparken einen am Fahrbahnrand abgegstellten Opel eines 33-Jährigen beschädigt. Anschließend war er in einen Sperrmüllhaufen gefahren. Bei der folgenden Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch im Atem des Fiat-Fahrers fest, weshlab ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte im Anschluss einen Wert von über 2,7 Promille. Aus diesem Grund musste der 32-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Neckarsulm: Unfall verursacht und geflüchtet - Wer hat was gesehen?

Einen geparkten Skoda beschädigte eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW am Samstagmorgen in Neckarsulm. Die 27-jährige Besitzerin des Octavia hatte ihr Fahrzeug gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am Wildacker" abgestellt. Als sie nach ihrem Einkauf, gegen 10 Uhr, zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie den Schaden am Stoßfänger fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden. A6/Ellhofen: Unfallverursacher begeht Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verursachte am Sonntagabend einen Unfall mit einem schwer Verletzten auf der Autobahn 6 bei Ellhofen und flüchtete im Anschluss. Gegen 20.45 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Smart den linken Fahrstreifen der A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld. Der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen oder silbernen Mercedes Kombi oder Coupe überholte den Smart zunächst rechts und wechselte dann so knapp vor dem 39-Jährigen zurück auf die linke Spur, dass es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Hierdurch wurde der Smart zunächst nach links gegen die Leitplanke abgewiesen, schleuderte dann gegen die rechte Leitplanke und überschlug sich im Anschluss mehrfach. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen oder ihren Pflichten nachzukommen. Der Smart-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, sich bei der Autobahnpolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell