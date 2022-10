Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht (28.10.2022)

Konstanz (ots)

Am Freitag in der Zeit von 16:20 Uhr bis 16:50 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des E-Center in der Hagelrainstraße in Donaueschingen ordnungsgemäß geparkter Pkw BMW X1durch einen unbekannten Verkehrslenker angefahren und beschädigt. Hierdurch entstand am hinteren linken Kotflügel ein Schaden in Höhe von etwa 1´000 Euro. Beim Verursacher könnte es sich eventuell um ein Baustellenfahrzeug gehandelt haben. Es wurden braun/orangefarbene Lackantragungen festgestellt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771 83783-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell