Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Radolfzell (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, in ein Wohnhaus in der Martinstraße eingebrochen. Die Täter brachen zunächst ein Fenster und anschließend eine Balkontür auf und gelangten so in die Innenräume des Einfamilienhauses. Dort durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und Möbel. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Martinstraße aufgefallen ist, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell