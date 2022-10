Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Autofahrerin bei Unfall verletzt

Zimmern ob Rottweil (ots)

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Spittelhöfe/Brühlstraße am Donnerstagabend verletzt worden. Ein 29 Jahre junger Mann fuhr mit einem Mercedes der C-Klasse auf der Straße "Spittelhöfe" in Richtung Brühlstraße. Auf der Kreuzung stieß der 29-Jährige mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat Leon einer 24-Jährigen zusammen. Die Frau erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

