Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei am Großen Teich

Altenburg (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam die Polizei zum wiederholten Male am Großen Teich zum Einsatz. Am dortigen Skaterplatz wurde eine Schlägerei von mehreren Personen gemeldet. Vor Ort konnten drei junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren ermittelt werden, die innerhalb einer größeren Gruppe aufeinander losgingen und sich gegenseitig mit Fäusten geschlagen haben. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen angerückt, um die Auseinandersetzung zu beenden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei wurde eingeleitet.

