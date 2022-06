LPI-G: Kennzeichentafel beschädigt

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein dreister Dieb entwendete in der Zeit vom 02.06.2022, 13.30 Uhr - 03.06.2022, 06.45 Uhr einen Pkw Ford von einem Parkplatz in der Otto-Dix-Straße in Altenburg. Nach seiner Tat gelang dem aktuell noch unbekannten Täter unerkannt die Flucht. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen ...

mehr