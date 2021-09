Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der B 214 zwischen Celle und Hambühren

29221 Celle (ots)

Am Sonntag, 19.09.2021, gegen 01:20 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 214 zwischen den Ortschaften Celle und Hambühren.

Eine 22 jährige Cellerin befuhr mit ihrem PKW Audi A 3 die B 214 aus Hambühren kommend in Fahrtrichtung Celle. Kurz vor dem Ortseingang Celle kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte frontal mit der Fahrzeugfront an einer am Straßenrand befindlichen Schutzplanke.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrzeugführerin schwerverletzt und wurde nach erster medizinischer Versorgung am Unfallort dem AKH Celle zugeführt.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 7000 EUR. Das Fahrzeug der Unfallbeteiligten Frau ist nicht mehr fahrbereit, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000,-EUR.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Verkehrsunfallörtlichkeit wurde kurzfristig vollgesperrt, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Polizeiinspektion Celle, ESD, Zeitzer, PHK, DAL DA IV

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell