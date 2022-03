Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220321.2 Kiel: Polizisten helfen 88-Jähriger mit defekter Heizung

Kiel (ots)

Eine 88 Jahre alte Frau aus Kiel-Elmschenhagen verständigte heute in den frühen Morgenstunden die Polizei, weil in ihrem Haus die Heizung ausgefallen sei. Zwei Polizisten des 4. Polizeireviers Kiel konnten der Frau helfen und die ausgefallene Heizungsanlage wieder in Gang setzen.

Am Montagmorgen, gegen 02:20 Uhr, verständigte die 88-jährige Hausbewohnerin die Regionalleitstelle Mitte. Die Heizung in ihrem Haus sei ausgefallen. Die Heizungslage sei in ihrem Keller installiert, in den nur eine steile Treppe hinabführen würde. Sie selbst habe sich nicht getraut, die Treppe herunterzusteigen und sich nicht anders zu helfen gewusst und die Polizei angerufen.

Zwei Beamte des 4. Polizeireviers Kiel fuhren umgehend zu der Frau nach Elmschenhagen, um ihr zu helfen. Die Außentemperatur betrug zu diesem Zeitpunkt ca. zwei Grad Celsius. Nach einem sehr netten Gespräch mit der bereits frierenden Anruferin stiegen sie die Kellertreppe zur Heizungsanlage hinab. "Nach einigen Versuchen konnten wir die Heizungsanlage zum Laufen bringen" heißt es im Einsatzbericht der Kollegen.

Die Kielerin zeigte sich erleichtert und dankbar für die Hilfe der Polizisten.

Magnus Gille

