Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Zimmern ob Rottweil (ots)

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 462 zwischen Zimmern ob Rottweil und Dunningen ist am Donnerstagnachmittag ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich anschließend überschlagen. Gegen 16:45 Uhr fuhr ein 61 Jahre alter Mann mit einem Honda Jazz von Zimmern ob Rottweil in Richtung Dunningen. Kurz nach der Tannwaldkurve kam der 61-Jährige mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den abschüssigen Grünstreifen. In der Folge überschlug sich der Honda und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der Mann konnte sich mit Unterstützung eines Ersthelfers selbstständig aus dem demolierten Auto befreien, erlitt jedoch Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An dem Honda, um den sich ein Abschleppdienst kümmert, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell