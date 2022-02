Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Reh in Notlage & Not-Türöffnung

Sprockhövel (ots)

Am Samstagmorgen leistete die Feuerwehr Sprockhövel am Forstweg einem in einer Notlage befindlichen Rehkitz Hilfe. Das Tier war zwischen zwei Streben eines Hoftores eingeklemmt. Mit einem Hydraulikgerät wurde es befreit. Gegen 10 Uhr war der Einsatz beendet.

In der Nacht zu Sonntag wurden Einsatzkräfte um 01:17 Uhr zur Alten Mühlenstraße gerufen. Nachdem ein Mitarbeiter eines Hausnotrufdienstes aufgrund einer Türkette an der Eingangstür nicht zum Betroffenen gelangen konnte, dieser aber nach ersten Einschätzungen medizinische Hilfe benötigte, wurde durch die Kreisleitstelle umgehend ein Rettungswagen und die Feuerwehr alarmiert. Mit einem Bolzenschneider wurde die Kette innerhalb weniger Sekunden durchtrennt und der Patient konnte vom anwesenden Rettungsdienst versorgt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell