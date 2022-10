Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Mehrere Fahrräder aus Kellerraum gestohlen

Aldingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Fahrräder aus einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "Am Eckrain" gestohlen. Die Täter gelangten über eine unverschlossene Tür in den Keller und entwendeten dort drei Fahrräder im Wert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Fahrraddiebe nimm das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

