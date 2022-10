Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Singen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Kreuzung Bruderhofstraße/Feldbergstraße verletzt worden. Ein 22-jähriger Toyota-Fahrer war auf der Verbindungsstraße zwischen der Landesstraße 189 und der Bruderhofstraße in Richtung Feldbergstraße unterwegs. An der Kreuzung Bruderhofstraße/Feldbergstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Toyota und einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 63 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell