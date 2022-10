Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer von Crossmotorrad flüchtete

Greiz (ots)

Berga/ Elster: Am gestrigen Donnerstag, den 27.10.2022, wollten Polizeibeamte in Untergeißendorf den Fahrer eines Crossmotorrades kontrollieren. Der Fahrer flüchtete und ließ dabei das nicht zugelassene Krad in einer Grundstückszufahrt zurück. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Hinweise zu dem Nutzer werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

