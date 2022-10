LPI-G: Garage gewaltsam aufgebrochen

Greiz (ots) - Rückersdorf: Den Einbruch in sein Einfamilienhaus meldet am gestrigen Morgen (27.10.2022) der 68-Jährige Besitzer der Greizer Polizei, so dass diese folglich zum Einsatz kamen. Wie aktuell bekannt ist, nutzte der Einbrecher offenbar die kurzzeitige Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in der Zeit von 06:00 Uhr bis 06:30 Uhr in das Haus in Haselbach einzudringen. Im Inneren durchwühlte der Täter ...

