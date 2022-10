Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher flüchtet - KPI Gera ermittelt

Greiz (ots)

Rückersdorf: Den Einbruch in sein Einfamilienhaus meldet am gestrigen Morgen (27.10.2022) der 68-Jährige Besitzer der Greizer Polizei, so dass diese folglich zum Einsatz kamen. Wie aktuell bekannt ist, nutzte der Einbrecher offenbar die kurzzeitige Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in der Zeit von 06:00 Uhr bis 06:30 Uhr in das Haus in Haselbach einzudringen. Im Inneren durchwühlte der Täter mehrere Schränke und Schubladen. Als schließlich der Hausbesitzer zurückkehrte flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Flüchtige nicht gestellt werden. Zum Beutegut können aktuell noch keine abschließenden Auskünfte gegeben werden. Die Kriminalpolizei in Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen übernommen. Gleichzeitig werden Zeugen gesucht, die auffällige Personenbewegungen zum genannten Tatzeitpunkt beobachtet haben. (RK)

