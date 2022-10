LPI-G: Schwer verletzter Mopedfahrer

Gera (ots) - Gera: Ein E-Bike der Marke ABUS eignete sich ein bislang unbekannter Täter in den vergangenen zwei Tagen an, so dass die Geraer Polizei nun wegen Diebstahls ermittelt. Demnach verschaffte sich der Dieb in der Zeit vom 26.10.2022 - 27.10.2022 unberechtigt Zugang zum Kellerbereich des betroffenen Hauses in der Karl-Liebknecht-Straße und stahl das dort abgestellte Elektrofahrrad samt Ladestation. Die Geraer ...

