POL-LIP: (RB) Detmold - Zivilstreife fasst Gasflaschendieb

Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr konnte eine Zivilstreife der Polizei einen Mann beobachten, wie er sich unberechtigt Zutritt zu einem Firmengelände in der Detmolder Wittekindstraße verschaffte. Nachdem der Mann das Gelände wieder verlassen hatte, lud er mehrere Gegenstände in den Kofferraum seines zuvor abgestellten Pkw ein und fuhr mit dem Fahrzeug davon. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle der Person und des Fahrzeuges konnten die Beamten feststellen, dass der 37-jährige Lagenser offensichtlich mehrere Gasflaschen von dem Firmengelände entwendet hatte. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und es ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Mann musste die Beamten zur Polizeiwache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

