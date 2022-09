POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher flüchtet.

Lippe (ots) - Mittwochnachmittag (21. September 2022) begab sich ein 84-jähriger Mann aus Barntrup gegen 17 Uhr zu einem Goldschmied in die Burgstraße, um eine Münzsammlung schätzen zu lassen. Unmittelbar vor dem Eingang des Geschäfts sprach ihn eine Frau an, die den Anschein erweckte Mitarbeiterin der Goldschmiede zu sein. Im Verlauf des Gespräches bot sie an, die Münzen schon einmal an sich zu nehmen. Daraufhin ...

mehr