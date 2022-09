Polizei Lippe

Blomberg

Brakel (Kreis Höxter). Fahndung nach Taschendiebstahl und EC-Kartenbetrug.

Ende August entwendeten Diebe einer 91-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt in Blomberg das Portemonnaie. Einer der Täter hob wenig später mit der dabei erbeuteten EC-Karte Geld vom Konto des Opfers ab. Dieser Täter konnte an einem Geldautomaten in Brakel videografiert werden. Die Aufnahmen des Mannes dürfen nach einem richterlichen Beschluss veröffentlicht werden. Sie finden die Bilder sowie eine Beschreibung des Täters auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/87945 Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann oder seinen Aufenthaltsort kennt, meldet sich bitte unter 05261 9330 bei der Kripo in Lemgo.

