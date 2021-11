Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagabend, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter die Tür zu einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhais in der Friedlandstraße in Bad Hönningen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell