Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fahrraddiebe am Bahnhof unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Radolfzell, Lkr. Konstanz (ots)

Am Mittwochabend hat die Polizei am Bahnhof im Radolfzell mehrere Fahrraddiebe erwischt. Nachdem unbekannte Täter das Fahrrad eines 18-Jährigen entwendeten, machte der junge Mann sich zunächst im Bereich des Konzertsegels auf die Suche und sprach dort Passanten an, ob sie etwas beobachtet haben. Dabei traf er auf eine bislang unbekannte junge Frau/Jugendliche die ihm erzählte, dass sie heute am Bahnhof gehört habe, wie sich mehrere "Jungs" besprochen haben, bestimmte Fahrräder stehlen zu wollen. Anschließend begab sich der 18-Jährige zur Erstattung einer Anzeige auf das Polizeirevier. Gegen 22 Uhr stellte der junge Mann schließlich am Bahnhof mehrere Jugendliche fest, die neben weiteren Fährrädern auch sein Rad dabei hatten und verständigte daraufhin die Polizei, die die Fahrraddiebe vorläufig festnahm. Diese bittet nun Zeugen, und insbesondere auch die junge Frau die das Gespräch der mutmaßlichen Fahrraddiebe im Bereich des Bahnhofs mitbekommen hat, sich unter der Tel. 07732 95066-0, zu melden.

