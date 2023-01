Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wittighausen: Unfallflucht - Zeugen gesucht Bereits am Dienstag, 22. November 2022 gegen 12.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Unfallfahrer auf einem dortigen Supermarktparkplatz einen geparkten PKW. Dort entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Wir berichteten bereits. Der unbekannte Täter war vermutlich mit einem Kraftfahrzeug in orange/bräunlicher Farbe unterwegs. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wertheim: Betrunken und bekifft Kraftrad gefahren Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Donnerstagmorgen unter Einfluss von Alkohol und Drogen mit seinem Kraftrad die Willy-Brandt-Straße in Wertheim. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie der Fahrer eines Kraftrades ohne Helm unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle gab dieser an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen, ohne Versicherung und ohne Kennzeichen zu fahren. Zudem konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Außerdem ergab sich der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille und ein freiwilliger Drogen-Test verlief positiv auf THC. Der 17-Jährige Zweiradfahrer musste in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, der Trunkenheitsfahrt und dem Fahren unter Drogenbeeinflussung.

Wertheim: Unfallflucht Parkplatz - Sachschaden 5.000 Euro

Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum von Mittwochnachmittag, bis Donnerstagmorgen vermutlich mit einem Lkw einen Kanalreinigungs-Laster. Dieser befand sich in dem Tatzeitraum auf dem Großparkplatz in der Straße "Blättleinsäcker" in Wertheim. Anschließend entfernte sich dieser nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle und informierte nicht die Polizei. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Lauda-Königshofen: Angriff auf Vollstreckungsbeamte Am Donnerstagabend kam es bei einer polizeilichen Maßnahme zu einem tätlichen Angriff auf Beamte. Aufgrund von polizeilichen Ermittlungen fand eine Durchsuchung wegen dem Verdacht des illegalen Hundehandels statt. In diesem Zusammenhang stürmte einer der Beschuldigten auf die beiden eingesetzten Beamten zu und griff diese tätlich an. Die Attacke konnte abgewehrt werden, wobei einer der Polizisten verletzt wurde. Durch weitere Einsatzkräfte konnte der 29-Jährige festgenommen werden.

Creglingen: Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bad Mergentheimer Straße zu einem Beinahe-Zusammenstoß von zwei PKW. Der 54-Jährige kam nach Links von seinem Fahrstreifen ab in den Gegenverkehr. Dort erkannte die entgegenkommende PKW-Fahrerin den sich anbahnenden Zusammenstoß, bremste bis zum Stillstand ihres Autos ab und versuchte durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Der 54-Jährige bemerkte, dass er sich mit seinem Dacia inklusive Anhänger vollständig auf der Gegenspur befand und versuchte nach links auszuweichen. Hierbei touchierte er das Auto der Fahrerin im vorderen rechten Bereich und kam letztlich auf einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell