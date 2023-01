Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Motorradfahrer übersehen - Leicht verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend in Heilbronn. Ein 49-Jähriger wollte gegen 17.15 Uhr mit seinem LKW von einem Firmengelände in die Hafenstraße einfahren. Hierbei übersah er vermutlich einen von links kommenden 19-Jährigen auf seiner Moto Guzzi. Der junge Mann konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem LKW verhindern, stürzte aber trotzdem von seinem Motorrad. Da er sich bei dem Sturz leicht verletzte musste der Zweiradfahrer im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden.

Lauffen am Neckar: Fiat beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte vermutlich beim rückwärts Ausparken am Donnerstagabend einen Fiat in Lauffen am Neckar und flüchtete im Anschluss. Ein 51-Jähriger hatte den Fiat zuvor im Tannenweg am Straßenrand abgestellt. Vermutlich gegen 19.45 Uhr ereignete sich der Unfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursacht wurde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen am Neckar, Telefon 07133 2090, zu melden.

Bad Friedrichshall: Hohen Sachschaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem PKW am Donnerstagmittag in Bad Friedrichshall. Ein 60-Jähriger hatte seinen BMW gegen 12.30 Uhr in der Neckarsulmer Straße abgestellt. Als er gegen 13.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er die starken Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass das Verursacherfahrzeug weiß lackiert ist. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

A6 - Bad Rappenau: "High" und ohne Führerschein mit LKW auf der Autobahn unterwegs

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war ein 37-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 6 unterwegs. Der Mann und sein Fahrzeug wurden gegen 22 Uhr auf einem Autohof bei Bad Rappenau durch die Polizei kontrolliert. Hierbei stellte sich zunächst heraus, dass der LKW-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis mit sich führte. Ob er tatsächlich im Besitz einer solchen ist, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Weiter konnten die Beamten feststellen, dass am Fahrtenschreiber des Sattelzugs manipuliert wurde, weshalb dieser keine Daten aufzeichnete. Bei der Kontrolle der Ladung des LKWs stellte sich heraus, dass diese Überbreite hatte. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung hierfür konnte der Mann nicht vorweisen. Nachdem der 37-Jährige während der Kontrolle Auffälligkeiten bezüglich einer möglichen Beeinflussung von Drogen zeigte, wurde ein Schnelltest durchgeführt. Dieser bestätigte mit einem positiven Ergebnis die Vermutung der Beamten. Daher musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

