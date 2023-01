Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Drei Verletzte bei Unfall mit Linienbus - Polizei sucht Zeugen

Wegen des fehlerhaften Fahrverhaltens einer bisher unbekannten Person musste ein Linienbus am Mittwochmorgen in Heilbronn stark abbremsen und drei Fahrgäste verletzten sich leicht. Der Fahrer des Buses befuhr gegen 7.30 Uhr die Busspur an der Allee in Fahrtrichtung Harmonie, als der Fahrer oder die Fahrerin eines Kleinwagens, unmittelbar vor der Einmündung in die Moltkestraße, vor dem Bus von links über die Busspur nach rechts in die Moltkestraße einbog. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Busfahrer stark abbremsen. Durch das Bremsmanöver wurden drei Personen im Bus leicht verletzt. Ein Fahrgast flog gegen eine Trennscheibe wodurch diese zu Bruch ging und Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro entstand. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin setzte seine oder ihre Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da zum Unfallzeitpunkt reger Personenverkehr im Bereich der Heilbronner Harmonie herrschte, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier in Heilbronn.

Heilbronn-Sontheim: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Heilbronn-Sontheim wurde eine 19-jährige Fußgängerin am Mittwochmorgen schwer verletzt. Die junge Frau hatte gegen 6.15 Uhr die Kolpingstraße, bei ausgeschalteter Ampelanlage, überquert. Hierbei wurde sie vom Peugeot einer 23-Jährigen erfasst, die die 19-Jährige vermutlich zu spät wahrnahm. Durch den Zusammenprall wurde die Fußgängerin nach rechts weggeschleudert und so schwer verletzt, dass sie unverzüglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Fahrzeug der 23-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

