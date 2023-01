Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Fußgängerin

Eine Verletzte und geringer Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagabend in Heilbronn. Ein 83-Jähriger befuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Toyota die Karlstraße und bog an der ampelgeregelten Kreuzung nach links in die Oststraße ein. Zur selben Zeit überquerte eine 34-Jährige die Oststraße am dortigen, ebenfalls ampelgeregelten, Fußgängerüberweg. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah der Mann die Fußgängerin und erfasste sie mit seinem PKW. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Die jeweilige Ampelschaltung ist bisher noch unklar und Teil der Ermittlungen. Daher bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person entwendete am Montagmittag ein E-Bike in Heilbronn. Das Fahrrad wurde durch seine 54-jährige Besitzerin gegen 14.30 Uhr in der Moltkestraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als die Frau gegen 19 Uhr zu ihrem E-Bike zurückkehrte, war dieses verschwunden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Innenstadt, Telefon 07131 6437600, zu melden.

Heilbronn: Mehrere Fahrräder gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bisher Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag und Dienstag mehrere Fahrräder aus einem Keller in Heilbronn. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, zunächst Zutritt in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Happelstraße. Dort wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen und insgesamt drei Fahrräder mit einem Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Eines der Räder konnte später in der Nähe des Hauses aufgefunden werd0ne. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Schwaigern: VW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem PKW am Dienstagabend in Schwaigern. Ein 55-Jähriger hatte seinen VW Tiguan gegen 16.30 Uhr am Fahrbahnrand der Schafackerstraße abgestellt. Als er gegen 20.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Anhand der am Tiguan festgestellten Lackantragungen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen hellen PKW handelt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Möckmühl: Opel beschädigt und davon gefahren - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte eine bisher unbekannte Person am Samstagnachmittag einen Opel in Möckmühl. Der 20-jährige Besitzer des Opels hatte diesen gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Waagerner Tal abgestellt. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er den Streifschaden fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte bereits seine oder ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf cica 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

