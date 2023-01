Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Fahrenbach: Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag beim Ausparken einen VW Polo in Fahrenbach und flüchtete. Die VW-Lenkerin stellte ihr Fahrzeug gegen 7 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber einer Arztpraxis in der Hauptstraße ab. Als sie gegen 15.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie die Beschädigungen in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Daher sucht das Polizeirevier Mosbach Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Bagger aus Lagerhalle entwendet

Zwei rote Bagger wurden in den vergangenen drei Wochen aus einer Lagerhalle in Mosbach-Neckarelz gestohlen. Der oder die Täter begaben sich zwischen dem 22. Dezember 2022 und dem 10. Januar 2023 in die Halle in der Mosbacher Straße. Dort öffneten Sie das Schloss und entwendeten die Baumaschinen im Wert von rund 50.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Ravenstein: "Biber"-Verkehrszeichen gestohlen

Das Verkehrszeichen "Achtung Biber" entwendeten Unbekannte zwischen dem 19. und dem 28. Dezember 2022 bei Ravenstein. Die Täter entfernten das Verkehrszeichen das in Oberwittstadt im Bereich der Kreisgrenze angebracht war. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim.

