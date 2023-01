Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Bauschutt im Wald entsorgt

Der Polizeiposten Krautheim sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Samstag knapp einen Kubikmeter Bauschutt im Wald entsorgten. Abgeschlagener Putz, Ziegelsteine und blaue Fliesen wurden im Gewann "Großer Wald" in Krautheim-Klepsau abgekippt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 entgegen.

Bretzfeld-Schwabbach: Flüssigkeit über Pkw geschüttet

Schaden an einem Pkw entstand in der Nacht auf Dienstag in Bretzfeld-Schwabbach. Unbekannte schütteten zwischen 19 Uhr am Montag und 8.45 Uhr am Dienstag eine ölige Flüssigkeit auf den Firmenwagen, der in der Birkenstraße geparkt war. Diese konnte bis heute nicht entfernt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

