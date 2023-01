Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte besprühten im Tatzeitraum von Freitag, 30. Dezember 2022, bis Montag, 9. Januar 2023, Mauern, ein Tor sowie die Skaterbahn beim Jugendpavillon am Cappelrain in Öhringen. Die Skaterbahn wurde in verschiedensten Farben mit mehreren Wort- und Zahlenkombinationen besprüht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Öhringen: Nach Unfall mit dem Rad ins Krankenhaus

Am Montag kam es in Öhringen im Bereich Karlsvorstadt, zu einem Unfall zwischen einer 55-jährigen Fahrradfahrerin und einer 22-jährigen Autofahrerin. Die Autofahrerin fuhr gegen 6 Uhr aus einem Grundstück heraus auf die Fahrbahn. Hierbei übersah sie wohl die von links kommende Radfahrerin auf dem Gehweg. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 55-Jährige Fahrradfahrerin kam leichtverletzt zur Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Schöntal: Auf dem Dach stehengeblieben, Fahrbahn zwei Stunden vollgesperrt

Ein 20-Jähriger verlor am Montag gegen 16.30 Uhr, vermutlich aufgrund der nassen Fahrbahn, die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte infolge dessen seitwärts von der Fahrbahn. Anschließend rutschte der Pkw noch weitere Meter über den Grünstreifen und überfuhr dort einen Leitpfosten. Im Anschluss verkeilte sich der Pkw an einem Kanal aus Beton und wurde auf dem Dach liegend zurück auf die Fahrbahn abgewiesen. Der Fahrer des Pkws kam leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000EUR geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Räumung musste die Fahrbahn über zwei Stunden gesperrt werden. Einem 41-jährigen Pkw-Fahrer war diese Absperrung offensichtlich egal. Dieser fuhr trotz sichtbarer Vollsperrung bis zur Unfallstelle. Den 41-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

