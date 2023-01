Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Bekifft Auto gefahren

Ein 30-Jähriger steht seit Montagmorgen in dem Verdacht berauscht mit seinem Auto in Königshofen unterwegs gewesen zu sein. Gegen 10.30 Uhr befuhr der Mann mit seinem Ford die Bundesstraße 290 (Hauptstraße) und wurde kurze Zeit später von Polizeibeamten angehalten. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 30-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige und er muss mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Lauda-Königshofen: Geldtransporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten am Montagmorgen mehrere Taschen mit Geld aus einem Lieferfahrzeug. Gegen 8.25 Uhr stellte ein Lieferant das Fahrzeug einer Bäckerei auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Tauberstraße ab und lud Waren aus. Als er gegen 8.40 Uhr wieder in das Fahrzeug steigen wollte, bemerkte er, dass der Wagen aufgebrochen wurde und fünf sogenannte "Safebags", in denen die Tageseinnahmen transportiert werden, aus dem Fußraum entwendet wurden. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda, Telefon 09343 62130, in Verbindung zu setzen.

Tauberbischofsheim: Mit dem Auto berauscht durch die Stadt

Berauscht von Drogen war vermutlich ein 31-jähirger Autofahrer am Montagabend als er mit seinem Fahrzeug durch Tauberbischofsheim fuhr. Gegen 20.45 Uhr hielten Polizeibeamte den Mann mit seinem Peugeot in der Hauptstraße an. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte dies und verlief positiv auf THC. Der 31-Jährige musste daraufhin in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der muss nun mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis und einer Anzeige rechnen.

Tauberbischofsheim: Betrunken am Steuer

Am Montagabend war eine betrunkene Autofahrerin auf der Landesstraße 578 und der Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim unterwegs. Die 40-jährige Fahrerin des Mitsubishi befuhr gegen 20 Uhr die Bundesstraße zwischen Gerchsheim und Großrinderfeld in Schlangenlinien. Dabei kam sie unter anderem auch in Großrinderfeld mit ihrem Gefährt auf den Gehweg. Ein Zeuge beobachtet dies und alarmierte die Polizei. Die Beamten hielten die Frau mit ihrem Wagen am Ortseingang Tauberbischofsheim an. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 2,3 Promille. Sie musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der 40-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Ein Bekannter holte die Frau beim Polizeirevier Tauberbischofsheim ab. Das Problem dabei war, dass er durch Drogen berauscht mit seinem Auto unterwegs war. Er musste ebenfalls zur Blutentnahme ins Krankenhaus und kann nun auch mit einer Anzeige rechnen.

Tauberbischofsheim: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Tauberbischofsheim Sachschaden an einem Auto und flüchtete anschließend. Der oder die Unbekannte touchierte eine im Schirrmannweg geparkte Mercedes B-Klasse. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 3.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Königheim / Königheim-Pülfringen: Scheunenaufbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich in den vergangenen Tagen unbemerkt Zutritt zu einer Scheune in Königheim. Die Täter begaben sich zu der Scheune an der Verlängerung zur Dr. Bundschuh Straße bis zum Finkensteig und brachen mittels Werkezeug das Vorhängeschloss auf. Anschließend betraten sie das Innere. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Ebenfalls in den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in eine weitere Scheune in diesem Bereich in Königheim einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch an dem zusätzlich gesicherten Tor nachdem sie das Vorhängeschloss gewaltsam öffneten.

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Vorfällen machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim-Bestenheid: Fahrzeugbrand

Vermutlich ein technischer Defekt sorgte am Montagmorgen für einen Fahrzeugbrand in Wertheim-Bestenheid. Ein 21-Jähriger war mit seinem VW auf der Bestenheider Landstraße unterwegs und bemerkte, dass sein Fahrzeug zu rauchen begann. Er stellte den Wagen auf einem Supermarktparkplatz ab, um nach dem Ursprung des Qualms zu schauen. Kurz darauf stand das Auto im Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell