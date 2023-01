Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: PKW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Rund 7.000 Euro Sachschaden verursachte eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Heibronn-Böckingen. Der Täter oder die Täterin zerkratzte einen in der Straße "Im Haselter" abgestellten PKW. Des Weiteren wurde das Fahrzeug mit schwarzer und roter Farbe beschmiert sowie ein Reifen zerstochen. Auch auf die Fassade des Hauses, vor welchem das Auto abgestellt war, wurden Schriftzüge in schwarzer Farbe gesprüht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Kirchardt: Unfall mit hohem Sachschaden

Circa 70.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend in Kirchardt. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Hyundai die Hauptstraße. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er den VW eines 53-Jährigen der auf der vorfahrtsberechtigten Heilbronner Straße unterwegs war und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Kind bei Unfall verletzt

Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte eine 39-jährige Renault-Fahrerin einen Zusammenstoß mit einem 6-Jährigen am Samstagnachmittag in Heilbronn nicht verhindern. Der Junge war gegen 16 Uhr zwischen zwei geparkten Autos heraus auf die Fahrbahn der Uhlandstraße gerannt und hier mit dem Renault kollidiert. Bei dem Zusammenstoß zog sich das Kind leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sachschaden entstand nicht.

Heilbronn: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Vermutlich aus Unachtsamkeit überfuhr eine 20-Jährige am Donnerstagabend eine rote Ampel in Heilbronn und verursachte einen Unfall. Die junge Frau war mit ihrem Audi gegen 21.45 Uhr auf der Mannheimer Straße unterwegs, als sie an der Kreuzung mit der Schaeuffelenstraße das Rotlicht missachtete und im Kreuzungsbereich mit dem BMW eines 28-Jährigen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Audi-Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Schwaigern-Stetten: Bahngebäude mit Molotowcocktails beworfen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte warfen in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Molotowcocktails gegen ein Bahngebäude in Schwaigern-Stetten. Gegen 23.50 Uhr wurde der Polizei ein Brand gegenüber der S-Bahn-Haltestelle in der Bahnhofstraße gemeldet. Vor Ort konnten mehrere mit Benzin gefüllte Glasflaschen aufgefunden werden. Eine der Flaschen war an der Hauswand zersprungen und hatte mehrere kleine Brandherde verursacht. Diese konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Verursachern machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Nordheim: Zwei Verletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend in Nordheim. Eine 18-Jährige befuhr gegen 19.45 Uhr mit ihrem Mazda die Kreisstraße 2075 von Brackenheim-Hausen in Richtung Nordhausen. An der Kreuzung mit der Landesstraße 1106 fuhr die junge Frau, vermutlich aus Unachtsamkeit, ohne am dortigen Stopp-Schild anzuhalten gradeaus in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit dem VW eines 50-Jährigen. Der VW drehte sich nach dem Zusammenstoß um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die 18-Jährige überfuhr mit ihrem Mazda im Anschluss noch eine Verkehrsinsel bevor ihr Fahrzeug ebenfalls auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. Die Mazda-Fahrerin und ihr ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide beteilitgten Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Leingarten: Auffahrunfall mit vier Verletzten

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag bei Leingarten. Ein 56-jähriger BMW-Fahrer hatte gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 293 vermutlich zu spät wahrgenommen, dass ein 20-Jähriger seinen Ford Fiesta verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Nach dem Zusammenstoß fuhr ein ebenfalls 56-Jähriger wahrscheinlich aus Unachtsamkeit, mit seinem Ford Focus auf den bereits verunfallten BMW auf. Durch den Zusammenstoß wurden der Focus-Fahrer, sowie die drei Insassen im BMW leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Ford Focus war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Güglingen-Frauenzimmern: Unter Alkoholeinfluss auf Verkehrsinsel gefahren

Am Freitagabend kollidierte ein 38-Jähriger mit seinem VW mit einer Verkehrsinsel auf der Landesstraße 1103 bei Frauenzimmern. Der Mann war gegen 21.15 Uhr von Güglingen kommend in Richtung Frauenzimmern unterwegs als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Verkehrsinsel auffuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten die mögliche Alkoholbeeinflussung bei dem 38-Jährigen fest weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von über 0,8 Promille weshalb der VW-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Obersulm: PKW beschädigt und abgehauen - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Mittwochnachmittag in Obersulm. Eine 23-Jährige hatte ihren BMW Mini gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Willsbacher Straße abgestellt. Als sie kurz darauf zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie den Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Lauffen am Neckar: Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Vier bisher unbekannte, männliche Täter sollen in der Nacht von Samtstag auf Sonntag einen 43-Jährigen in Lauffen am Neckar ausgeraubt haben. Der Mann soll zwischen 23.30 Uhr und 1 Uhr auf dem Bahnsteig des Bahnhofs zunächst von hinten geschlagen und getreten worden sein. Als er auf dem Boden lag wurden ihm seine Halskette und eine Armbanduhr entrissen. Auch eine Herrenhandtasche eines namhaften Herrstellers sollen die Täter erbeutet haben. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Alle vier sollen circa 1,82 Meter groß sein. Ein Täter trug eine helle Hose und eine dunkle Jacke. Ein weiterer Täter hatte kurze Haare und trug ein Haarband. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden. Eppingen-Richen: Geldautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Bisher Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt zu einer Bankfiliale in Eppingen-Richen und brachen den dortigen Geldautomaten auf. Gegen Mitternacht gelangten die Täter zunächst über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Bank in der Gemminger Straße. Dort wurde dann auf bisher unbekannte Art und Weise gewaltsam der Geldautomat aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet. Anschließend entkamen die Täter unerkannt mit dem erbeuteten Bargeld. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass im Tatzeitraum zwei Scheunen in unmittelbarer Nähe zu der Bankfiliale aufgebrochen wurden. Noch ist unbekannt, ob dort etwas entwendet wurde. Ein möglicher Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell