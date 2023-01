Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Frontalzusammenstoß

Eine verletzte Person und rund 13.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend in Bad Mergentheim. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Audi A4 die Linksabbiegespur Wachbacher Straße in Richtung Herbsthausen. Vermutlich missachtete der Fahrer die rote Ampel und fuhr los, um nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 23-Jährigen. Bei dem Verkehrsunfall wurden der Golf-Fahrer und seine 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Pkw wurden durch den Zusammenprall so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Straße war während der Unfallaufnahme für circa 45 Minuten komplett gesperrt.

Bad Mergentheim: Altkleidercontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen vergangene Woche einen Altkleidercontainer in Bad Mergentheim auf. Am Freitagmorgen, gegen 9.30 Uhr, wurden die vier aufgehebelte Container in der Steinstraße entdeckt. Ob die Täter etwas von den Kleidungsstücken mitgenommen haben, ist unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Aufbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Garagenaufbruch gesucht

Zwischen dem 2. Januar und dem 7. Januar verschafften sich Diebe unbemerkt Zutritt zu einer Garage in Bad Mergentheim und entwendeten zwei E-Bikes. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten in die Austraße und drangen in die verschlossene Garage ein. Aus dem Inneren entwendeten die Täter zwei hochwertige Elektrofahrräder. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend soll eine 50-Jährige mit ihrem Fahrzeug in Bad Mergentheim Sachschaden verursacht haben und flüchtete anschließend. Die Frau touchierte vermutlich beim Ausparken einen auf dem Kundenparkplatz eines Schnellrestaurants in der Max-Eyth-Straße geparkten Toyota RAV4. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Frau mit ihrem Wagen davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Großrinderfeld: Berauscht unterwegs

Ein 37-Jähriger steht seit Sonntag in dem Verdacht berauscht mit seinem Auto in Großrinderfeld unterwegs gewesen zu sein. Zwischen 12.30 Uhr und 17.10 Uhr soll der Mann unter dem Einfluss von Kokain am Steuer seines Autos umhergefahren sein. Daraufhin wurde er von der Polizei kontorlliert. Ein Drogentest bestätigte den Konsum der Droge. Der 37-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige und er muss mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem in Tauberbischofsheim geparkten Pkw. Die Täter zerkratzten zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, den in der Straße "Am Bild" abgestellten Pkw des 46-Jährigen. Dem Schadensbild zur Folge benutzten die Unbekannten einen spitzen Gegenstand und zerkratzten die rechte Fahrzeugseite. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter derTelefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Lauda-Königshofen: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Diebesgut im Wert von circa 500 Euro entwendeten Diebe in der Nacht auf Samstag aus einem Pkw in Lauda-Königshofen. Gegen 21.20 Uhr beschädigten die Täter den Wagen in der Josef-Schmitt- Straße und schlugen dabei unter anderem die Scheiben ein. Aus dem Kofferraum entwendeten die Unbekannten mehrere Systemkoffer mit Werkzeugen und Schrauben. Insgesamt entstand circa 7.000 Euro Sachschaden an dem Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

A81/Tauberbischofsheim: Betrunken Unfall verursacht

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Freitagmorgen rund 15.000 Euro Sachschaden auf der Autobahn bei Tauberbischofsheim. Gegen 8.25 Uhr befuhr der Mann die A81 in Richtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn verlor der 20-Jährige zunächst die Kontrolle über seinen BMW, kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Von dort abgewiesen schleuderte der Wagen nach rechts und prallte dort ebenfalls gegen die Schutzplanke. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizei fest, dass der Mann betrunken war. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,2 Promille. Der junge Fahrer musste in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein wurde dem Fahrer abgenommen. Er muss sich nun wegen dem Vorfall verantworten.

