POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Nach Unfall geflüchtet - Aufwendige Bergung von Gespann

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend bei Öhringen flüchtete ein dunkler VW Passat von einer Unfallstelle. Der Fahrer des Pkws befuhr gegen 20 Uhr die Landesstraße 1088 von Öhringen in Richtung Neuenstadt. Im Bereich Baumerlenbach überholte er einen anderen Pkw. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Lkw-Lenker in die entgegengesetzte Richtung und erkannte den Überholer auf seiner Fahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er nach rechts in den Grünstreifen aus. Hierdurch fuhr er sich mit seinem Anhänger im Grünstreifen fest. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der VW-Fahrer fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern. Zur aufwendigen Bergung des Lkw-Gespanns, musste ein Kran hinzugezogen werden. Das Polizeirevier Öhringen sucht Zeugen, die Hinweise zum Passat-Fahrer, dem überholten Pkw oder dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Lexus beschädigt und geflüchtet

Einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Samstag an einem Lexus in Öhringen. Das Fahrzeug stand zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgroßhandels im Haagweg. Als der Besitzer zu seinem Pkw zurückkam bemerkte er die Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite, die vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken entstanden sind. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Öhringen: Mehrere Pkw aufgebrochen

Gleich zwei PKW wurden in den vergangenen Tagen in Öhringen aufgebrochen. Zwischen 9 Uhr am Donnerstag und 10.15 Uhr am Samstag machten sich Unbekannte an einem VW in der Schwalbenstraße auf dem Parkplatz der dortigen Schule zu schaffen. Der oder die Täter schlugen die Beifahrerscheibe ein und durchsuchten das Fahrzeug. Sie entwendeten einen Rucksack und Kleidungsstücke im Wert von mehreren hundert Euro. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 300 Euro. In einem weiteren Fall beschädigten Unbekannte zwischen 13 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Samstag einen Mercedes in der Tiele-Winckler-Straße auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die hintere, rechte Scheibe des Fahrzeugs ein und öffneten die Mittelarmlehne der Rückbank sowie die Mittelkonsole. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Vor Polizei geflüchtete - Anzeige wegen Rennen

Ein 51-Jähriger gelangt zur Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, nachdem er am Freitagmorgen in Öhringen vor der Polizei flüchtete. Der Mann befuhr gegen 7.30 Uhr ohne Licht mit seinem Mercedes die Haller Straße und bediente während der Fahrt sein Mobiltelefon. Dies konnte durch entgegenkommende Polizeibeamte beobachtet werden. Als die Polizisten das Dienstfahrzeug wendeten, beschleunigte der 51-Jährige. Bei der Verfolgung fuhr der Mann über die Landesstraße 1036 durch Cappel in Richtung Baierbach. An der Einmündung zur Landesstraße 1049 verursachte der Mann einen Verkehrsunfall, da er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Rechtsabbiegen nach links über eine Verkehrsinsel fuhr und ein Verkehrszeichen beschädigte. Hierdurch platze ein Reifen des Mercedes, wodurch der 51-Jährige nach kurzer Zeit nicht mehr weiterfahren konnte. Er wurde durch die Polizei eingeholt und kontrolliert. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

