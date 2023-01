Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen - Graffiti auf Herrentoilette

Ein Graffiti wurde von einem unbekannten Täter zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmorgen auf einer Trennwand in einer öffentlichen Herrentoilette am Wimpinaplatz in Buchen angebracht. Zudem beschmierte er diese auch mit einem Farbstift. Es entstand ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 904 0 zu melden.

