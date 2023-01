Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm / Bad Friedrichshall: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen nötigte ein Unbekannter in seinem Auto einen 43-jährigen VW-Fahrer zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall. Gegen 6.10 Uhr war der Mann mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 27 in Richtung Bad Friedrichshall unterwegs. Hierbei wurde er durch einen Unbekannten mit seinem Toyota oder Subaru mit Mosbacher Kennzeichen überholt. Dabei verschätzte sich der Unbekannte vermutlich und musste am Ende des zweispurigen Bereichs über die Sperrfläche überholen. Als er wieder einscherte, schnitt er den VW. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 43-Jährige seinen Wagen abbremsen. Als er daraufhin sein Fernlicht kurz aufblendete, führte der Unbekannte eine Vollbremsung durch, weshalb der VW-Fahrer eine Gefahrenbremsung machen und auf die Gegenspur ausweichen musste, damit er dem Toyota/Subaru nicht auffuhr. Anschließend fuhr der Unbekannte im dortigen einspurigen Bereich mit 30 Stundenkilometern weiter und bremste den 43-Jährigen aus. Das Überholen war nicht möglich, da in diesem Bereich der Bundesstraße ein Überholverbot gilt. Als der Fahrer des VWs die Bundesstraße bei Bad Friedrichshall-Mitte verließ, fuhr der Unbekannte dem Mann hinterher und blendete ihn mittels einer LED-Taschenlampe. Der 43-Jährige wurde dadurch so stark geblendet, dass er anhalten musste, um einen Unfall zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des rücksichtslosen Verhaltens aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können oder den Vorfall beobachten konnten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07321 93710 zu melden.

Heilbronn: Hoher Sachschaden durch Verkehrsunfall

Mehr als 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Mittwochabend in Heilbronn. Gegen 17.30 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Peugeot auf der Straße "Sontheimer Landwehr" unterwegs. Dabei erkannte er vermutlich zu spät, dass der vorausfahrende 57-Jährige in seiner Mercedes C-Klasse nach links in ein Grundstück einbog und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich hoher Sachschaden.

Heilbronn: Nach Verkehrsunfall weitergefahren - Zeugen gesucht Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter mit seinem Lkw am Dienstagabend an einem Pkw auf der Kreisstraße 9560 zwischen Heilbronn und Heilbronn-Biberach und flüchtete anschließend. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Ford Kuga auf der Kreisstraße. Im Bereich unterhalb der Autobahnbrücke kam dem Mann ein Laster auf der Mitte der Fahrspur entgegen und touchierte das Auto. Offenbar wich der Lkw nach links aus, da in der dortigen Parkbucht ein unbeleuchtetes Fahrzeug abgestellt war. Anstatt anzuhalten, fuhr der Lkw-Fahrer davon. Das Polizeirevier Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Lkw machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

