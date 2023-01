Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda: Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 17-Jähriger fuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Leichtkraftrad in der Straße "Am Wörth" in Lauda. Als er in die Bundesstraße 290 abbog, wurde er von einer Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 17-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss steht. Bereits in Vergangenheit war er wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss polizeilich in Erscheinung getreten. Gegenüber den Beamten verhielt er sich unkooperativ. Da sämtliche Drogentests von ihm abgelehnt wurden, ging es für den 17-Jährigen daraufhin in Begleitung der Polizeibeamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus. Bei einem positiven Ergebnis, muss er nun u. a. mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen. Das Leichtkraftrad musste er zudem vorübergehend stehen lassen.

Creglingen: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Am Mittwochabend wurde ein 81-Jähriger Autofahrer, der mit seinem VW Golf auf der Rothenburger Straße in Creglingen unterwegs war, von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab ca. 1,5 Promille. Daraufhin ging es für den 81-Jährigen in der Begleitung der Polizeibeamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt. Der 81-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Bad Mergentheim - Stuppach: Sachbeschädigung von Weidezaun

Bereits am Dienstag, 13.12.2022, zog ein bislang unbekannter Täter drei Holzpfosten aus einem Weidezaun, der ein Grundstück im Hachteler Weg eingrenzt. Dabei wurden mehrere Pfähle und Teile des Zauns beschädigt, sodass ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich entstand. Zudem befanden sich auf der Weide einige Rinder mit Jungtieren, die hierdurch die Weide verließen. Am vergangenen Mittwoch zeigte der Grundstückseigentümer nun eine weitere Tat an, die sich zwischen Silvester und Neujahr ereignet haben dürfte. Auf einem weiteren Grundstück wurden diesmal auf einer Länge über mehrere Meter, sämtliche Pfosten eines Weidezauns durch einen unbekannten Täter aus der Erde gezogen, sodass wieder ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstand. Durch die Aktion wurden auch wieder Rinder befreit. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim - Diebstahl von Rollator

Ihre mobile Gehhilfe stellte eine 82-Jährige am Montag vor einem Restaurant in der Härterichstraße ab. Als sie gegen 12 Uhr dieses wieder verließ, war der Rollator im Wert von mehreren Hundert Euro nicht mehr da. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter 07931 54990 zu melden.

Tauberbischofsheim, Dittigheim - Rückschnitt von Sträuchern

Am Mittwoch erschien eine 69-Jährige auf dem Polizeirevier und gab an, dass Sträucher auf einem Grab unsachgemäß zurückgeschnitten wurden. Das Grab befindet sich auf dem Friedhof in Dittigheim und wird von der 69-jährigen gepflegt. In diesem Rahmen stellte sie bereits vor mehreren Jahren fest, dass in den Wintermonaten einige Sträucher unsachgemäß von einem unbekannten Täter zurückgeschnitten werden. Bisher liegen keine strafrechtlichen Handlungen vor, da sich die Sträucher bisher jedes Mal erholten. Jedoch möchte die Grabpflegerin diesen Rückschnitt nicht. Zeugen, die Hinweise zu diesen Vorkommnissen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter 09341 810 zu melden.

