POL-PPKO: Hinweisportal nach Ausschreitungen in Koblenz-Neuendorf eingerichtet - Polizei sucht Bilder und Videos

Koblenz (ots) - Die 82-jährige Helga Bohnenberger wird seit Sonntag, den 01.01.2022 vermisst. Sie verließ gegen 18 Uhr ihre Wohnanschrift in Vallendar und gab an, am Rhein spazieren zu wollen. Bislang ist sie nicht zurückgekehrt. Frau Bohnenberger wird beschrieben als: - ca. 1,60 Meter groß - 48 kg - Kleidung: evtl. rote Jacke, Jeans und helle Schuhe - mittellange Haare Ein Lichtbild der Vermissten kann in unserem ...

