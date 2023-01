Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei richtet Ermittlungsgruppe nach gewalttägigen Übergriffen in der Silvesternacht ein

Koblenz (ots)

Im Nachgang zu den Einsatzgeschehen vor und in der Silvesternacht in der Großsiedlung Koblenz-Neuendorf hat die Polizei Koblenz eine Ermittlungsgruppe (EG) eingerichtet. Das Ziel dieser EG ist es, den vorliegenden und eingehenden Hinweisen an zentraler Stelle nachzugehen, um die Tatverdächtigen zu identifizieren.

Vor dem Hintergrund der letzten Corona-Jahre und der damit einhergehenden Einschränkungen wurde diesjährig nach langer Zeit der Verkauf von Feuerwerkskörpern wiederaufgenommen, so dass überwiegend am Silvesterwochenende in und rund um Koblenz ereignistypische Straftaten verzeichnet wurden. Einzig der gewalttätige Übergriff in Koblenz-Neuendorf hatte eine andere Qualität. Diese Straftaten, die einzig und allein auf die Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung abzielte, werden von der Polizei ernst genommen, intensiv aufgearbeitet und konsequent verfolgt.

In dem Zusammenhang bittet die Polizei Koblenz eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0261/103-1300 oder Ermittlungsgruppe.Silvester@polizei.rlp.de zu melden.

